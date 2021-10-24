إخماد حريق هائل والسيطرة على تسرب غاز النيتروجين من إحدى الأسطوانات بالأردن

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني بالأردن، اليوم الأحد، حريقا شب في مجمع رغدان بالعاصمة الأردنية، عمان.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، تعاملت فجر اليوم الأحد مع حريق أضر عددا كبيرا من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان ونجحت في السيطرة عليه، ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة دون وقوع أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

وفي سياق متصل.. نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على تسرب غاز النيتروجين من إحدى اسطوانات الاحتياط الموجودة في مستودع الغازات الطبية في مستشفى "السلط الجديد" ولم ينتج عنه أي إصابات سوى تعرض عامل الصيانة لحرارة في يديه لا تصنف كحروق، عند تعامله مع الاسطوانة التي وقع فيها التسريب.

وأكد مدير مستشفى الحسين "السلط الجديد" الدكتور رامي أبو رمان أن شبكة تزويد الأكسجين تعمل بشكل ممتاز ولم تتأثر بالحادث كونها منفصلة تماما عن شبكة تزويد غاز النيتروجين، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الأسباب.