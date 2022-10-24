 بعد انسحابها.. بيني موردونت تقر بدعمها ريشي سوناك في منصب رئاسة الحكومة البريطانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد انسحابها.. بيني موردونت تقر بدعمها ريشي سوناك في منصب رئاسة الحكومة البريطانية

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:50 م

أقرت المرشحة البريطانية بيني موردنت، اليوم الاثنين، بهزيمتهـا أمــام ريشي سوناك في السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا عن انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق بعد 6 اسابيع من توليها المصب.

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