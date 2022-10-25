تقرير: تسوية الخلاف حول استحواذ شركة صينية على محطة حاويات بميناء هامبورج

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن من المنتظر السماح لمجموعة "كوسكو" الصينية بالاستحواذ الجزئي على محطة حاويات بميناء هامبورج الألماني لكن بنسبة أصغر.



وأفادت معلومات صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية مساء اليوم الاثنين أن الوزارات الست التي كانت ترفض الصفقة حتى الآن، اتفقت على حل توافقي، وبحسب هذه المعلومات، فإن الحكومة ستقرر ما يطلق عليه تنازل جزئي، وهو ما يعني أن المجموعة المملوكة للحكومة الصينية لن يمكنها الاستحواذ على 35% من المحطة كما كان مقررا بل ستحصل على 9ر24%.



وتابعت الصحيفة أن المجموعة الصينية لن تتمكن بوصفها مساهما صاحب أقلية على المستوى الرسمي أن تمارس نفوذا على إدارة أعمال المحطة.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المشاورات بين الوزارات المعنية لا تزال مستمرة.



كانت بوابة تيبل ميديا الإعلامية الرقمية تحدثت في وقت سابق عن هذا الحل التوافقي المحتمل.



وقالت "زود دويتشه تسايتونج" إنه لا يزال من غير المحدد ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص أثناء جلسة مجلس الوزراء الألماني بعد غد الأربعاء أم أن القرار سيتم اتخاذه بالتمرير.



يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس يعد من بين مؤيدي الصفقة بينما يعارضها في المقابل شخصيات من بينها نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية انالينا بيربوك (كلاهما من حزب الخضر).



يشار إلى أن اتفاقية كانت أُبْرِمَتْ في عام 2021 بين شركة" إتش إتش إل إيه " للوجستيات الموانئ في هامبورج ومجموعة "كوسكو" الصينية للشحن البحري، والتي بموجبها تحصل الأخيرة على حصة 35% من المحطة التي تديرها الشركة الألمانية في منطقة تولرورت في هامبورج.