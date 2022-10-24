 مسؤول روسي: لدينا اتصال وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زاباروجيا - بوابة الشروق
الإثنين 24 أكتوبر 2022 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

مسؤول روسي: لدينا اتصال وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زاباروجيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 9:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 9:48 ص
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف" إن بلاده على اتصال وثيق بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بشأن محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

وأضاف ريابكوف - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين - "نحن على اتصال وثيق بالمدير العام رافائيل جروسي، وما يزال التفاعل مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرا، والمتخصصون في الوكالة موجودون في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا دليل واضح للغاية على نهجنا المسؤول الهادف، فليس لدينا ما نخفيه، تجرى مناقشات حول معايير المنطقة الأمنية حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

وأكد أن روسيا ملزمة بحماية محطة زاباروجيا للطاقة النووية وأن ترتيبات نزع السلاح غير ممكنة، قائلا "إن الاتفاقات بشأن نزع السلاح مستحيلة من حيث المبدأ، نحن ملزمون بحماية المحطة، وتوفير الأمن لها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك