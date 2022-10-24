مسؤول روسي: لدينا اتصال وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زاباروجيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف" إن بلاده على اتصال وثيق بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بشأن محطة زاباروجيا للطاقة النووية".



وأضاف ريابكوف - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين - "نحن على اتصال وثيق بالمدير العام رافائيل جروسي، وما يزال التفاعل مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرا، والمتخصصون في الوكالة موجودون في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، كل هذا دليل واضح للغاية على نهجنا المسؤول الهادف، فليس لدينا ما نخفيه، تجرى مناقشات حول معايير المنطقة الأمنية حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية".



وأكد أن روسيا ملزمة بحماية محطة زاباروجيا للطاقة النووية وأن ترتيبات نزع السلاح غير ممكنة، قائلا "إن الاتفاقات بشأن نزع السلاح مستحيلة من حيث المبدأ، نحن ملزمون بحماية المحطة، وتوفير الأمن لها".