منتخب تونس ينهي المرحلة الأخيرة من استعداداته للمونديال بمعسكر في الدمام

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن برنامج المرحلة الإعدادية الأخيرة لمشاركته في كأس العالم 2022 بقطر.

ويتضمن برنامج المنتخب التونسي معسكرا تدريبيا في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بين يومي السادس و13 نوفمبر المقبل.

وسيتحول المنتخب للدوحة مباشرة إثر معسكر الدمام، حيث يجري مقابلة ودية في العاصمة القطرية ضد منتخب إيران.

وأوضح اتحاد الكرة التونسي أن الكشف عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب الذين سيشاركون في المونديال سيكون يوم 14 نوفمبر وهو آخر موعد حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بكأس العالم إلى جانب منتخبات الدنمارك وفرنسا وأستراليا، ويخوض أولى مبارياته ضد الدنمارك يوم 22 نوفمبر.