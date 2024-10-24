أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن أسماء ستة فلسطينيين في غزة يعملون صحفيين بقناة الجزيرة، زعم أنهم أعضاء في حركة حماس أو الجهاد الإسلامي وهو ما رفضته الشبكة القطرية ووصفته بأنه محاولة لإسكات أصوات الصحفيين.

ونشر جيش الاحتلال وثائق قال إنه عثر عليها في غزة تثبت أن الرجال لهم انتماء عسكري للحركتين، وفق زعمه.

وزعم أن الوثائق تضمنت قوائم بتفاصيل أفراد حركتي حماس والجهاد الإسلامي ورواتبهم ودورات التدريب للمقاتلين ودليل هواتف وتقارير الإصابات.

وادعى أن "هذه الوثائق تشكل دليلا على اندماج مسلحي حماس في شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية".

ومن بين الصحفيين الستة أنس الشريف، وكذلك المراسل إسماعيل أبو عمر الذي غادر غزة لتلقي العلاج، بعدما استهدفه جيش الاحتلال في وقت سابق.

צה״ל חושף: מסמכים של חמאס וגא"פ מאשרים כי שישה עיתונאים פעילים בערוץ אלג'זירה הם מחבלים בארגוני הטרור חמאס וגא״פ.



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بدورها، قالت شبكة الجزيرة في بيان، إن هذه الاتهامات حلقة جديدة من سلسلة استهداف ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية ضدها، وحذرت من أن تكون هذه الادعاءات ذريعة لاستهداف مراسليها، وفق وكالة رويترز.

وأضافت: «هذه الاتهامات الملفقة ليست إلا محاولة جديدة لإسكات صوت الصحفيين القلائل الباقين في القطاع، ولإخفاء حقيقة ما يُرتكب فيه من فظائع».