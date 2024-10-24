ألمانيا تتعهد بتقديم 60 مليون يورو إضافية مساعدات إنسانية للبنان

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تعهدت ألمانيا بتقديم 60 مليون يورو إضافية (7ر64 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني من عدم الاستقرار بسبب الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم في وقت متأخر من مساء الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت.

وشدد شولتس أيضا على دعم ألمانيا لمؤتمر لبنان المرتقب في باريس اليوم الخميس، الذي تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حضوره.

وذكر بيان للحكومة الألمانية أن المؤتمر يهدف إلى إطلاق عملية سياسية تهدف إلى ضمان أمن الشعب في إسرائيل والحفاظ على سيادة لبنان، بعيدا عن النفوذ الأجنبي.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس على تقديم الدعم لسكان لبنان المتضررين من الحرب وإعادة بناء البلاد لتصبح دولة مستقرة وفاعلة.

ومن بين المشاركين، شركاء لبنان الدوليون والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ومنظمات مجتمع مدني مختلفة.