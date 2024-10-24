أجرى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمطار سانت كاترين الدولي، وشهد ندوة تثقيفية تحت شعار "سلامتك تهمنا" والتي تنظمها مديرية العمل بجنوب سيناء تحت عنوان: "مخاطر الحريق والتدريب على كيفية استخدام وسائل مكافحة الحريق داخل بيئة العمل"؛ لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بمشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولي.

وأكد المحافظ، أهمية السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مشيدا بأهمية هذه المحاضرات التوعوية.

ووجه باستمرارها وانتشارها في مواقع العمل، ورفع الوعي الوقائي لجميع العاملين؛ تحقيقا لرؤىة القيادة السياسية من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، مؤكدا توفير التسهيلات لإنجاحها.

وتضمنت الندوة، أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق.

وتأتي هذه الندوة ضمن أنشطة مديرية العمل بالمحافظة في سبيل تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل؛ من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت والمترددين عليها.