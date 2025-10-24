سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 14 شخصا مصرعهم، الجمعة، جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وذكر مكتب والي موغلا في بيان أن خفر السواحل أرسل 4 زوارق وفريق غوص ومروحية وفرق أخرى إلى قبالة شواطئ قضاء بودروم بعد تلقيه بلاغا بغرق قارب يحمل مهاجرين.

وأشار البيان إلى تمكن فرق خفر السواحل من إنقاذ شخصين كانا على وشك الغرق.

وأوضح أن مواطنا أفغانيا في منطقة صخرية قبالة الساحل طلب المساعدة الجمعة عند الساعة 01:06 بالتوقيت المحلي (3+ تغ).

وأفاد المواطن الأفغاني أنهم انطلقوا على متن قارب مطاطي لكن القارب غرق بعد حوالي 10 دقائق، وكان على متنه 18 شخصا، وأنه سبح لمدة 6 ساعات تقريبا للوصول إلى اليابسة.

وأشار البيان إلى أن الفرق تواصل عمليات البحث بالمنطقة.

وكانت الحصيلة الأولية لغرق القارب 7 أشخاص، قبل أن يرتفع العدد إلى 14، وفق معلومات حصلت عليها الأناضول.