استشارة طبية: ماذا إذا اجتمع الضغط والسكر؟!

أتابع باهتمام صفحة صحة وتغذية وأراها مفيدة وشيقة، فى الوقت نفسه وقد احتفظت بنصائحكم لمرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم الخاصة بالتغذية، فما نصيحتكم لمريض يعانى من مرض شرايين القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكر مجتمعين؟ علمًا بأننى فى العقد السادس من عمرى ولدىّ اهتمام بشئون الصحة عامة.

محمود يونس حافظ - بريد إلكترونى

شكرًا لاهتمامك بما أكتبه ويسعدنى الرد على تساؤلاتك.

اجتماع أمراض شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر أمر وارد يمكن التعايش معه والاستمتاع بكل ما تحب وترغب من الطعام فى حدود معرفة حقيقية بمكوناته علاقتها بتطور المرض والأدوية التى تتناولها.

وأعدك بتناول هذا الأمر بالتفصيل فى موضوعات الصفحات المقبلة، أما الملاحظات التالية فلك أن تعتبرها حقائق عامة عن طعامك.

بداية يجب التأكد مما تسميه بمستقبل الحالة الصحية وهو الأشد الذى يدل على حقيقة الموقف، وما قد تبيعه من مضاعفات على سبيل المثال يجب التأكد من موقف الأعضاء الأخرى (وظائف الكبد والكلى وسلامة الشرايين والأعصاب الطرفية).

الطريقة الأفضل فى حالتك هى تقسيم الوجبات على مدار النهار بدلًا من طرقتنا التقليدية فى ثلاث وجبات، منها رئيسية (الغداء)، وتعد وجبة ثقيلة غنية باللحوم والصلصات وغالبًا الأرز.

لك أن تختار فى حدود اجتناب الدهون والصلصات الغنية واللحوم الحمراء وأنواع المخللات والحلويات والفواكه عالية المحتوى من السكر وكل المشروبات الغازية.

يبقى لك أن تُختار من كل الخضراوات والحبوب والبقول وقدرًا معقولًا من البذور والمكسرات خاصة اللوز. فإنها مصدر للطاقة مطلوب أيضًا للألياف التى تبدو مهمة للتقليل من مستويات الدهون والحفاظ على مسوى السكر فى آن واحد.

أيضًا منتجات الألبان منخفضة الدسم، أنواع الطيور والأرانب والأسماك ثم اللحوم الحمراء بقدر أقل من طهيها على البخار وإضافة الأعشاب لها مما يكسبها نكهة محببة.

تجنب الأطعمة التى قد تؤثر على الأدوية التى تتناولها، مثل الجريب فروت الذى يتسبب فى ارتفاع تركيز بعض أدوية القلب والضغط بنسبة خطيرة فى الدم.

برنامج رياضى يشمل المشى والسباحة يعاون كثيرًا فى الحفاظ على الحيوية ودرء المضاعفات.