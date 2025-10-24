جامعة قنا تطلق برنامجا تدريبيا لبناء قدرات فريق المقيمين الداخليين استعدادا لجائزة التميز الحكومي

أطلقت جامعة قنا، اليوم، البرنامج التدريبي لبناء قدرات فريق المقيمين الداخليين بالجامعة، وذلك في إطار استعدادها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بتعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتحسين الأداء الإداري والأكاديمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع.

وأوضح الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة، أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة التي تنفذها الجامعة استعدادا للجائزة، مشيرا إلى أن هذه هي الدورة الثالثة التي تنظمها جامعة قنا ضمن مشاركتها في المسابقة القومية.

وأضاف أن التدريب يهدف إلى تأهيل فرق التقييم الداخلي استعدادا لمرحلة التحكيم على مستوى كليات الجامعة، تمهيدا لاختيار أفضل خمس كليات لتمثيل الجامعة في التصفيات النهائية على المستوى القومي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى شحات، نائب مدير المركز للتميز والمشرف على وحدة التميز المؤسسي، أن البرنامج يتضمن تدريبا مكثفا على معايير التميز المؤسسي وآليات التقييم الذاتي وسبل تطوير الأداء المؤسسي وفق أحدث النماذج المعتمدة.

كما أشارت الدكتورة كريمة رمضان، نائب مدير المركز للاعتماد الأكاديمي ومدير وحدة التميز المؤسسي، إلى أن البرنامج يضم 14 متدربا من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة يمثلون الإدارات المختلفة، ويستمر على مدار يومين متتاليين.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار خطة جامعة قنا لتعزيز التنافسية المؤسسية وترسيخ مبادئ الجودة والتميز ضمن استراتيجيتها للتحول نحو جامعة ذكية مستدامة تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.