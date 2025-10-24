ارتفاع عدد ضحايا حريق حافلة في الهند إلى 25 قتيلاً

ذكرت الشرطة الهندية أن حافلة ركاب اشتعلت فيها النار بعد أن اصطدمت بها دراجة نارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في جنوب الهند، حسب وكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الجمعة.

وقال مسؤول الشرطة البارز فيكرانت باتيل إن الحريق اشتعل في الحافلة خلال دقائق، مما أدى إلى محاصرة عشرات الركاب، بينما كانت تسير بسرعة على طول طريق سريع بالقرب من منطقة كورنول في ولاية أندرا براديش.

وكانت الحافلة وعلى متنها 44 راكبا ، تسير بين مدينتي حيدر آباد في ولاية تيلانجانا وبنجالورو في ولاية كارناتاكا. ووقع الحادث في قرية تشيناتيكورو بالقرب من كورنول، على بعد حوالي 210 كيلومترات(130 ميلا) جنوب حيدر آباد.

وقال باتيل: "تم التعرف على هوية 11 جثة، ولا يزال يتعين التعرف على تسع جثث أخرى". وأضاف: "بعض الجثث متفحمة بشدة".

وتمكن 18 راكبا من الفرار من الحافلة المحترقة ويتلقون العلاج من إصابات تتراوح بين الخطيرة والطفيفة. وليس من الواضح ما إذا كان هناك ركاب آخرون في الحافلة تمكنوا من الفرار.

وأشار باتيل إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحافلة اصطدمت بمركبة ذات عجلتين (دراجة نارية)، والتي علقت أسفل خزان وقود الحافلة، مما أدى إلى انفجار انتشرت بعده ألسنة اللهب بسرعة في جميع أنحاء المركبة. وأظهرت لقطات تلفزيونية الهيكل المتفحم للحافلة على الطريق السريع.

تأتي حادثة كورنول بعد أقل من أسبوعين من وفاة 22 راكبا في حريق حافلة في ولاية راجاستان الشمالية في 14 أكتوبر الجاري.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن التحقيقات في ذلك الحادث أشارت إلى أن الحريق نجم عن ماس كهربائي مشتبه به في نظام تكييف الهواء بالمركبة وتسرب للغاز.