الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم تنظيم داعش بحق العراقيين

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أهمية توثيق جرائم تنظيم داعش التي تم ارتكابها بحق العراقيين.

وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أن رئيس مجلس الوزراء التقى المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، كريم أسعد أحمد خان.

وأضاف أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة الأممية بهذا الشأن.

وأكد الكاظمي أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين، معتبرًا أنها ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم.