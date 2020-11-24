العراق يدين استهداف محطة أرامكو النفطية في السعودية

أدان العراق اليوم الثلاثاء الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية بالمملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم إنها تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي إعتداء ورفض التصعيد في المنطقة.



ودعت الوزارة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة .



وكانت جماعة الحوثي عبر متحدثها العسكري، أعلنت أمس الاثنين استهداف محطة لشركة أرامكو في جدة، بصاروخ مجنح طراز قدس2.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية نتيجة اعتداء "إرهابي" بمقذوف شمال مدينة جدة.