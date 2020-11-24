نقيب القراء: لا مانع من انضمام بهاء سلطان إلينا إذا توفرت الشروط الواجبة

قال محمد حشاد، نقيب القراء، إنه لا يوجد مانع من انضمام المطرب بهاء سلطان للنقابة إذا انطبقت عليه الشروط الواجبة.

وأضاف حشاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن شروط الانضمام إلى النقابة تتضمن: «حفظ القرآن الكريم، حسن السمعة، وحسن السير والسلوك».

وتابع: «إذا كان بالإمكان لبهاء سلطان، يأخذ موعدًا ويحضر إلى النقابة كي نجلس معه ونرى ماذا يحفظ من القرآن، ونوجه له بعض النصائح».

وأوضح أن أداء بهاء سلطان في تلاوة القرآن جيد، لكنه يحتاج بعض التعديلات، مضيفًا أن الأمر يختلف عن الغناء والابتهال.

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