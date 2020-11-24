سناب شات يعتزم دفع مليون دولار يوميا لمقاطع الفيديو واسعة الانتشار

يقدم تطبيق المراسلة سناب شات حصة قدرها مليون دولار لمستخدميه كل يوم، حيث يحاول التنافس مع تطبيق تيك توك على مقاطع الفيديو واسعة الانتشار.

وستستخدم خاصية "سبوتلايت" الجديدة الخاصة به خوارزمية لاقتراح المشاركات "الأكثر جاذبية" لمشاهدتها بناء على ما يهتم به المستخدم.

ويقول سناب شات إن الخاصية ستشمل الأشخاص الذين لديهم "حسابات خاصة وشخصية" بالإضافة إلى أكبر نجومها.

وأضاف أن حصة المليون دولار يوميا ستستمر حتى نهاية العام على الأقل.

وقالت الشركة إنه بحال نجاح التجربة، من المحتمل أن تستمر حتى عام 2021.

ويجب إرسال مقاطع الفيديو إلى فريق مسؤول عن هذا المشروع كي يتقرر تأهلها للحصول على الأرباح. ويعتمد مقدار ما يحققه الفيديو لصاحبه على صيغة معقدة، لكنها تتضمن عدد مرات مشاهدة الفيديو.

ومع ذلك، لم يذكر سناب شات عدد الأشخاص الذين سيتم تقسيم المليون دولار في اليوم بينهم، أو ما هو الحد الأقصى للأرباح الفردية.

ويجب أن يكون سن المستخدمين 16 عاما أو أكثر لكي يتم الدفع لهم، وأن يلتزموا بمجموعة من القواعد بعضها يتعلق بحقوق النشر والرعاية والمخدرات والكحول.

وتقول الشركة إنها ستدير التحديثات لتجنب الانتهاكات ومحاولات التلاعب بالخوارزميات.

وحذرت قائلة "نحن نراقب عمليات الاحتيال بفعالية لضمان أننا نتعامل فقط مع المشاركة الحقيقية مع التطبيق".

ويعكس نظام الدفع السوق التنافسي لأحدث الأعمال واسعة الانتشار، وفقا لبين وود، المحلل في "سي إس إس إنسايت".

تزايد تهديد تيك توك

وأوضح وود أن "سناب شات يعيش ويموت من خلال مدى تفاعل المستخدمين مع محتواها".

وقال إن "تسليط الضوء على المحتوى واسع الانتشار ومكافأة الصانعين الذين وضعوا تصورا لهذا المحتوى هو وسيلة معقولة للحفاظ على أعمالهم، لا سيما في ضوء التهديد المتزايد من تيك توك وغيره".

وصعد سناب شات إلى الصدارة قبل عقد تقريبا بسبب اختفاء رسائله بعد 24 ساعة. وفي السنوات التي تلت ذلك، اختيرت هذه الفكرة من قبل المنافسين مثل "الستوريز" على إنستغرام، ومؤخرا "فليتس" على تويتر.

في الوقت نفسه، برز تيك توك كمنصة مفضلة للمحتوى واسع الانتشار الأصلي، مدفوعا جزئيا بتركيزه على إضافة الموسيقى بسهولة إلى المنشورات.

وعلى الرغم من السوق التنافسي لجذب اهتمام المستخدمين، أعلن سناب شات مؤخرا أن أعداد المستخدمين اليومية قد ارتفعت إلى نحو 250 مليون شخص خلال وباء فيروس كورونا.

وبينما واجه تيك توك تحدياته الخاصة هذا العام - وأبرزها التهديد المستمر بالحظر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أصبح أحد نجومها أول من تجاوز متابعيه مئة مليون.