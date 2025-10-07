قالت الفنانة أسماء جلال، إن شخصيتها «المتسلطة» في فيلمها الجديد «فيها إيه يعني؟»، ليست متسلطة بالمعنى السلبي للكلمة، مؤكدة أن دافعها الأساسي كان «الخوف الشديد» على من تحبهم، والذي يدفعها لمحاولة حمايتهم بشكل مبالغ فيه.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «النهار» أن فكرة الخوف تعكس علاقتها بوالدها، قائلة:« هذه كانت علاقتي بوالدي حقيقة، لذلك الشخصية لم تكن صعبة؛ لأنها كانت نفس خوفي عليه، وعشتها مع والدي».

ولفتت إلى إصرارها على مرافقة والدها في السيارة حتى الوصول إلى عمله قبل أن تذهب إلى الجامعة، مضيفة أنها كانت تغار على والدها بشدة، مازحة: «الله يرحمه خلص مني».

وأشارت إلى تخليها عن هذه الطبيعة الحمائية من حياتها، قائلة: «اكتشفت أنني مهما حاولت الحفاظ على شخص ما، فإن ما مكتوب سيحدث، فلماذا أتعب نفسي وأعيش في رعب؟ فتركت الأمر لله».

وعن فلسفة اسم الفيلم «فيها إيه يعني؟»، أكدت أنها تطبقها في حياتها «طوال الوقت»،

مشيرة إلى أنها لا تربط الأمر بالجرأة بقدر ما تراه تعبيرًا عن الحرية الشخصية، فإذا أرادت السفر أو القيام بأي شيء فستفعله.

وشددت أنها لا تحكم على أحد ولا تهتم بحياة أحد وتتمنى أن يحدث الأمر نفسه معها، معربة عن سعادتها بتجربة العمل مع الفنان ماجد الكدواني، والفنانة غادة عادل، والمخرج الشاب عمر رشدي.