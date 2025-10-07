كينيا تبحث مع الصين تحويل قرض صيني من الدولار إلى اليوان

قال جون مبادي وزير الخزانة الكيني إن المحادثات مع الصين لتحويل قروض مخصصة لتمويل مشروع سكك حديدية في كينيا من الدولار إلى اليوان تمت بنجاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إنه سيتم بدء تطبيق الاتفاق الجديد فورا حيث يجري بالفعل صرف الدفعة الأولى من القرض في حين سيتم صرف الدفعة الثانية في يناير المقبل.

وأضاف مبادي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الكينية نيروبي "في الوقت الحالي، تتركز ديوننا في عملة واحدة، هي الدولار، وخاصة الديون الخارجية. ونسعى إلى توزيع هذه المخاطر من خلال تنويع العملات. ولهذا السبب، تواصلنا مع الحكومة الصينية لمناقشة كيفية تحويل بعض الديون المقومة بالدولار إلى اليوان".

كما أشار الوزير الكيني إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية ستقدم ضمانات لمبادلة قروض بقيمة مليار دولار مع برنامج الغذاء العالمي.

وعن المحادثات بين كينيا وصندوق النقد الدولي قال الوزير إنها جيدة ، وإن وزارة الخزانة تتوقع الوصول إلى اتفاق للحصول على تمويل من الصندوق.