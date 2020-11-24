دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، حيث نشرت صورة تجمعهما سويا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.



وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "أسعد عيد ميلاد لأمي الثانية الجميلة، أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالسعادة والجمال والسلام والحب".



يذكر أن الفنانة ميرفت أمين مواليد 24 نوفمبر عام 1948، وبدأت حياتها الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة المسرحي، وقدمت مسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق الحكيم.



وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية "مطار الحب" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، واكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1968، حيث اشتركت معه بفيلم "نفوس حائرة"، ومن هنا انطلقت إلى عالم النجومية.







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