 بايدن عن تعيين جون كيري: سيكون أول مبعوث خاص للرئيس للمناخ - بوابة الشروق
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بايدن عن تعيين جون كيري: سيكون أول مبعوث خاص للرئيس للمناخ

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 8:40 م

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن إدارته ستعين للمرة الأولى مبعوثًا خاصًا للرئيس للتغيرات المناخية، لافتًا إلى اختيار جون كيري للتحدث باسم أمريكا في هذا الوقت الحاسم والفاصل.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعيينات إدارته الجديدة، مساء الثلاثاء، أنه لا يقلل من الالتزامات في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أنه سيبذل ما يمكن في هذا الملف.

وتابع: «لدينا وزير خارجية تعامل بشكل دؤوب للتوصل إلى اتفاقية باريس للمناخ، ونواصل هذا الالتزام»، متوجهًا بالشكر للشعب الأمريكي وعائلاتهم على التضحيات المقدمة.

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