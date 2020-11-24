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رصد أول حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك في بولندا

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 4:10 م

أعلن فريق من جامعة جدانسك اليوم الثلاثاء، أن بولندا سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك.

وجرى رصد الفيروس في مزرعة بمنطقة بومورسكي في شمال بولندا. وثبت إصابة ثمانية من بين 90 حيوانا بالمزرعة بالفيروس.

وكتب علماء جامعة جدانسك في بيان أن النتائج التي تم الحصول عليها تشير إلى إمكانية انتقال الفيروس من الانسان لحيوان المنك.

وكان قد تم تأكيد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين حيوانات المنك في دول أخرى، منها السويد والدنمارك.

وقد سجلت بولندا أكثر من 909 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و 14 ألفا و300 حالة وفاة بالفيروس، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة اليوم و 540 حالة وفاة.

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