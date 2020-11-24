وزير الرياضة: الدولة المصرية وشبابها على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية وشباب مصر على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف أن يخترق النسيج الوطني ودائما ما تبوء هذه المحاولات بالفشل الذريع.

وأضاف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة دائما تتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق روح التجانس بين شباب مصر وصنع حائط صد منيع ضد محاولات اختراق النسيج الوطني وزعزعة استقرار مصر في الداخل والخارج.

وأوضح أن الوزارة تختص بالتعامل مع شباب مصر الذين تصل نسبتهم إلى 65% من الكتلة السكانية، وهو عدد كبير جدا لابد من توجيهه وتنويره وذلك طبقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي دائما ما يشيد بالشباب والمرأة المصرية في كل المناسبات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر دور الشباب في بناء الأمة وكذلك وعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لكل محاولات الفتنة وهدم المجتمع، ولذلك أطلقنا حملة "تصدوا معنا" للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ضد كل ما يحاك بنا سواء داخل أو خارج مصر.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أن الداخل المصري لابد وأن يكون أكثر تماسكا وهذا ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدينية المختلفة سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية لخلق جيل صاحب شخصية متكاملة ومتزنة نفسيا وبدنيا واجتماعيا سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو الجامعة أو المسجد أو الكنيسة وحتى النادي الرياضي والاجتماعي.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعقد العديد من اللقاءات الحوارية مع الشباب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه تم إطلاق مبادرة "تصدوا معنا" ومبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، حيث إن الرياضة تعتبر أسرع وسيلة للتأثير والتناول والتداول الإعلامي داخل المجتمع المصري.

وأشار إلى أن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" مستمرة لمدة عام كامل بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وستبدأ التنفيذ فعليا من مباراة القمة القادمة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط بالاشتراك مع وزارة الأوقاف في ضوء مبادرة الدكتور محمد مختار جمعة التي تحمل عنوان "معًا نتعايش باحترام متبادل"، والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وشارك فيها كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والكاتب والأكاديمي الدكتور سامح فوزي، وكذلك مرسيل سمير وأحمد فتحي عضوا مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب.