 الأرصاد: طقس اليوم لطيف على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24 - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 7:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24


نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 7:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 7:07 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت الأرصاد، في بيان أصدرته، أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري وبالتحديد في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، ومتوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، ومن متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الضبعة ومطروح وسيدي عبد الرحمن.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
بورسعيد 16 23
الإسكندرية 15 22
شرم الشيخ 19 28
أسوان 14 28
كاترين 06 21
الإسماعيلية 14 25

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