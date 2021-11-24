صندوق الاستثمار الروسي: اللقاح المخصص للمراهقين سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "سبوتنيك" المخصص للمراهقين، سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية.

وقال ديميترييف في مؤتمر صحفي إن لقاح "سبوتنيك" المخصص للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما... سينطلق كذلك إلى الأسواق الدولية".

في وقت سابق يوم الأربعاء ، قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا إن وزارة الصحة الروسية ستسجل الأربعاء لقاح فيروس كورونا سبوتنيك للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

وصرح مدير مركز أبحاث "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينسبورج، يوم الاثنين الماضي، بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى المراهقين عقب التطعيم يتم إنتاجها بشكل أفضل من البالغين.

وقال جينسبورج : "نتيجة لهذه الدراسات السريرية، تبين أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 12 عاماً يستجيبون بشكل جيد للغاية من حيث ظهور الأجسام المضادة الواقية نتيجة لحقن مثل هذا الدواء، وهو أفضل بكثير من تفاعل الأشخاص البالغين مع سبوتنيك في".

وكان مدير مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينسبورج، قد أعلن في وقت سابق، أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ممكن، من سن الرابعة، وأن تحديد العمر بالضبط ما زال يخضع للدراسة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"، وكذلك لقاح "كوفيفاك" لمركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" لمركز "فيكتور" الروسي.