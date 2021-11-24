 التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 9:38 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأوضح التحالف - في بيان، أوردته قناة "الإخبارية السعودية"- أن العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة، لافتا إلى أن المليشيات استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة، قائلا "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكان التحالف طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلن التحالف في وقت سابق وصول دعم لوجستي وتعزيزات إلى جبهة مأرب، فيما تكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثر من جبهة.

 


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