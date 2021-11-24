 الخطيب : الأهلي يتواصل مع الفيفا بشأن تضارب كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الافريقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخطيب : الأهلي يتواصل مع الفيفا بشأن تضارب كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الافريقية

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:24 ص

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لنفس المنصب بقائمة كاملة في انتخابات الأهلي المحدد لها الجمعة المقبل ، ان النادي بدا يتحرك بالفعل في اتجاه حل أزمة تضارب موعد مباريات كأس الأمم الأفريقية القادمة مع كأس العالم للأندية
وأوضح الخطيب الي أنه تم اسناد هذا الملف الي المهندس خالد مرتجي للبدء في التواصل مع فيفا وكاف بحكم علاقته الدولية والخارجية المتميزة لحل الأمر من الآن
واشار رئيس الأهلي أنه سيتم التنسيق من الآن حتى لا تتفاقم الأزمة وتصبح أمر واقع وهو ما يستطيع خالد مرتجي توضيحه وحله من خلال علاقاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.


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