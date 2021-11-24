أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان جهّز مذكرة عريضة قد تتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

وأوضح مرتضى منصور أنه رفض تقديم تلك المذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، نظرًا لحرصه على مصلحة البلاد، ورغبته في الاستمتاع بالمنتخب الوطني في كأس العالم المقبل تحت قيادة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال مرتضى في تصريحات بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "لم ألجأ للفيفا لأنني سند في ظهر بلدي، رغم أنني كنت أملك مذكرة مكونة من 197 صفحة".

وأضاف: "هذه المذكرة كانت ستتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر، ولكنني أريد الاستمتاع بمحمد صلاح في كأس العالم".

وتابع: "من طالبني باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو من كان سيتهمني بالخيانة بعدها حال إيقاف النشاط الرياضي في مصر".