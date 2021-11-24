 مرتضى: كنت أملك مذكرة توقف النشاط الرياضي.. لكنني أريد الاستمتاع بصلاح - بوابة الشروق
الأربعاء 24 نوفمبر 2021 1:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

مرتضى: كنت أملك مذكرة توقف النشاط الرياضي.. لكنني أريد الاستمتاع بصلاح

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 1:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 1:24 م

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه كان جهّز مذكرة عريضة قد تتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر.

وأوضح مرتضى منصور أنه رفض تقديم تلك المذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، نظرًا لحرصه على مصلحة البلاد، ورغبته في الاستمتاع بالمنتخب الوطني في كأس العالم المقبل تحت قيادة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال مرتضى في تصريحات بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "لم ألجأ للفيفا لأنني سند في ظهر بلدي، رغم أنني كنت أملك مذكرة مكونة من 197 صفحة".

وأضاف: "هذه المذكرة كانت ستتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر، ولكنني أريد الاستمتاع بمحمد صلاح في كأس العالم".

وتابع: "من طالبني باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو من كان سيتهمني بالخيانة بعدها حال إيقاف النشاط الرياضي في مصر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك