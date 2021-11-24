ألبرت آينشتاين: بيع مخطوطة النظرية النسبية بسعر قياسي بلغ 11 مليون يورو

بيعت مخطوطة تضم حسابات معادلات رياضية قام بها آلبرت أينشتاين أثناء محاولته صياغة نظريته النسبية، في مزاد بمبلغ 11 مليون يورو.

وحطمت عملية البيع في دار مزادات كريستيز في باريس الرقم القياسي لبيع وثيقة علمية موقعة.

إنها واحدة من ورقتين فقط تُظهران أعمال نظرية للفيزيائي في إنجازه العلمي العظيم.

وهذه النظرية، التي نشرت عام 1915، غيّرت فهم الجنس البشري للمكان والزمان والجاذبية.

وتمت كتابة مخطوطة الحسابات بين عامي 1913 و1914 من قبل آينشتاين وزميله السويسري ميشال بيسو، الذي احتفظ بالوثيقة.

وأشادت دار كريستيز ببيسو لتفكيره المتقدم في حفظ المخطوطة.

وقال فينسينت بيلوي، الخبير في دار المزاد "آينشتاين هو شخص احتفظ بعدد قليل جدا من الملاحظات، لذا فإن مجرد حقيقة بقاء المخطوطة وشق طريقها إلينا تجعلها غير عادية".

وتحتوي الأوراق على حسابات بالقلم الأسود، ووفقا لبيلوي، تظهر عددا من الأخطاء في رحلة صياغة النظرية.

وقالت دار كريستيز إن عملية البيع "جذبت هواة من جميع أنحاء العالم الذين أدركوا أهمية المخطوطة".

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن مشتري الوثيقة المكونة من 54 صفحة.

وألقت نظرية النسبية لآينشتاين الضوء على ولادة الكون ومدارات الكواكب والثقوب السوداء.

وفي مايو/أيار الماضي، تم بيع رسالة كتبها آينشتاين تحتوي على معادلة النظرية الأكثر شهرة، E = mc²، (أي الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء) بأكثر من 1.2 مليون دولار.