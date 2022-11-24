بوريل: صربيا وكوسوفو اتفقتا على إجراءات لتجنب التصعيد

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن صربيا وكوسوفو توصلتا إلى اتفاق على إجراءات لتجنب المزيد من التصعيد.

وأضاف بوريل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لدينا اتفاق ... يسرني للغاية أن أعلن أن كبار المفاوضين في صربيا وكوسوفو قد اتفقوا ، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي ،على إجراءات لتجنب المزيد من التصعيد والتركيز بشكل كامل على الاقتراح المتعلق بتطبيع علاقاتهما.

وقال بوريل إنه سيدعو الأطراف في الأيام القادمة لمناقشة الخطوات التالية وشكر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلجراد وبريشتينا ميروسلاف لاجاك وجميع الأطراف على العمل الشاق.

وتابع بوريل: "سنبحث الآن الخطوات التالية في إطار اقتراحنا لتطبيع العلاقات بين الطرفين".

وتم الاتفاق على أن تتوقف صربيا عن إصدار لوحات ترخيص للسيارات الخاصة بمدن كوسوفو وأن تتوقف الأخيرة عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بإعادة تسجيل المركبات.