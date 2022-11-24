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عادت الكهرباء والمياه جزئيا في كييف صباح اليوم الخميس بعد هجمات صاروخية روسية كثيفة.

وكتب محافظ كييف فيتالي كليتشكوف عبر قناته على تطبيق تيلجرام اليوم الخميس، "70% من العاصمة بدون كهرباء حتى الآن".

وقال إنه على الأقل أصبح من الممكن إمداد المناطق على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو بالمياه مجددا.

وأضاف أن إدارة البلدية تعمل بأقصى سرعة لإصلاح الضرر، ولكن إمداد الكهرباء في كييف يعتمد على استقرار نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا.

وكان الجيش الروسي قد أطلق 70 صاروخا وطائرة درون على أوكرانيا أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته كييف.

ومثلما كان الحال في الهجمات السابقة، كانت الأهداف بصورة أساسية في قطاع الطاقة.

وبعد إغلاق محطات الطاقة النووية الأوكرانية نتيجة للهجمات، شهدت أنحاء البلاد انقطاعات في الكهرباء.

وبحلول الصباح، تم استعادة الكهرباء في بعض المناطق. وقال اندري سادوفي عمدة مدينة لفيف إن الكهرباء عادت.

وفي بعض المناطق مثل أوديشا وتشرنيهوف، مازال الوضع معقدا.

كما استمر انقطاع الكهرباء في الجمهورية السوفيتية السابقة مولدوفا.

ويشار إلى أن شبكات الطاقة بالدولتين مرتبطة ببعضها البعض بصورة وثيقة.