أوكرانيا: استعادة إمدادات المياه في كييف

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استعادت أوكرانيا إمدادات المياه في العاصمة كييف، بعد يوم فقط من هجمات على مستوى البلاد بالصواريخ الروسية.

وكتب فيتالي كليتشكو عمدة كييف عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الخميس: "رغم ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت كي تعمل شبكة إمداد المياه بكامل طاقتها مجددا".

وأوضح أن ضغط المياه لا يكفي دائما، خاصة في المباني الشاهقة.

وبعد هجوم كبير لروسيا على البنية التحتية الأوكرانية أمس، انهارت إمدادات المياه في العاصمة التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة بسبب انقطاع الكهرباء.

وتعطل نظام التدفئة في العديد من أنحاء المدينة، بالإضافة إلى الكهرباء والإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة.

وظلت بعض أرجاء كييف دون كهرباء حتى بعد ظهر الخميس.