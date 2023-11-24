زعيم كوريا الشمالية: امتلاك قمر اصطناعي للتجسس ممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس

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أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنجاح بلاده في إطلاق قمر اصطناعي عسكري للتجسس، باعتباره "حارس فضائي" لمراقبة الأنشطة العسكرية للأعداء وممارسة "كاملة" لحق الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أدلى بهذا التصريح خلال زيارته للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) يوم الخميس، حيث شجع المهندسين والعلماء الذين ساهموا في إطلاق القمر الاصطناعي ماليجيونج-1 يوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية في منشور لها باللغة الإنجليزية: "لقد أعرب عن تقديره الكبير لأن الحدث المذهل المتمثل في إرسال قمر اصطناعي للاستطلاع ..هو انتصار ثمين".

وشدد كيم على أن امتلاك قمر اصطناعي للتجسس هو ممارسة "كاملة" لحق الدفاع عن النفس، ودعا إلى بذل الجهود لتحقيق "الهدف الفوري والطويل الأجل" المتمثل في تطوير قدرة الاستطلاع الجوي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وزار كيم المنشأة مع ابنته، التي يعتقد أن اسمها جو-آي، وعقد جلسة تصوير مع المشاركين في برنامج القمر الاصطناعي.

وأطلقت كوريا الشمالية القمر الاصطناعي ماليجيونج-1 على متن طراز جديد من صاروخ تشوليما-1 ليلة الثلاثاء بعد محاولتين فاشلتين في أيار/مايو وآب/أغسطس على التوالي.