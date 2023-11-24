أمين الجهاد الإسلامي: سنجبر الاحتلال لاحقا على عملية تبادل أسرى كبرى

زياد النخالة: شجاعة الشعب في غزة والضفة وحضوره في الميدان أصبح مسار فخر واعتزاز لكل شعوب العالم

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن «المقاومة ستجبر العدو لاحقًا على عملية تبادل أسرى كبرى، بصمود المقاتلين وقتالهم في الميدان».



وأضاف خلال كلمة، صباح الجمعة: «بصمود مقاتلينا وقتالهم في الميدان سنجبر العدو لاحقًا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم تحت عنوان (الجميع مقابل الجميع)».



وأكمل: «وعدا عن ذلك، سنجبرهم إن شاء الله - رغم عنجهيتهم اللغوية وجرائمهم بحق المدنيين - على إعادة الإعمار، وشروط سياسية أخرى ستفتح آفاقًا سياسة مهمة أمام الشعب الفلسطيني وحريته».



ونوه أن «العدوان الذي شنه العدو على الشعب الفلسطيني، لم يكن فقط ردًا على فعل المقاومة في 7 أكتوبر - والذي أحدث زلزالًا مدويًا مازالت آثاره تفعل فعلها في مستقبل الكيان الصهيوني - لكنها كشفت بحسب رؤية الرئيس الأمريكي، ارتباطها بتركيبات الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، وبما يعيد هيبة أمريكا وإسرائيل في المنطقة والعالم».



وأكد أن «شجاعة الشعب في غزة والضفة وحضوره في الميدان، أصبح مسار فخر واعتزاز لكل شعوب العالم دون استثناء».



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.



وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.



وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:



- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال