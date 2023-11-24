 الصليب الأحمر يعلن بدء عملية إطلاق سراح الأسرى في غزة وإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصليب الأحمر يعلن بدء عملية إطلاق سراح الأسرى في غزة وإسرائيل


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:33 م

أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، أن فرقه بدأت تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام ترمي إلى تسهيل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإسرائيل.

وقال فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط "الألم العميق الذي يشعر به أفراد الأسر المنفصلين عن أحبائهم لا يوصف. نشعر بالارتياح لأن البعض سيجتمعون بعد معاناة طويلة"، وفقا لوكالة رويترز.

وصباح اليوم، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

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