 سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 أسيرا فلسطينيا - بوابة الشروق
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سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 أسيرا فلسطينيا


نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 5:33 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 5:38 م

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصا.

وبحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

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