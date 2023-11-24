الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لمقتل عدد كبير من المدنيين في غزة

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لمقتل عدد كبير من المدنيين وفي مقدمتهم آلاف الأطفال والنساء في الهجمات الإسرائيلية على غزة.



جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.



وأعرب البيان عن ترحيبه ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضاف: "يجب تنفيذ هذه الخطة بالكامل وتمديدها لفترة أطول كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المتواصل في غزة".



وتابع البيان: "عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فر أكثر من مليون شخص من منازلهم بلا مكان يذهبون إليه، وفي الوقت نفسه، فإن التصعيد غير المنضبط لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول".



وأكد البيان أن "حماية المدنيين في غزة والوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية واحترام الأماكن المحمية مثل المستشفيات والمدارس ملزم قانونيا".



وشدد على أنه "لا يمكن لرعب واحد أن يبرر آخر، يجب عكس المسار الحالي لمصلحة الشعبين".



وأكمل أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام المستدام والأمن والازدهار لكل من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفلسطين، ومن واجب المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات جادة لجعل ذلك ممكنا".