استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024
- وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 69 إلى 75 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 450 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.
واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.
وثبتت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 80 إلى 135 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.
ثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 310 جنيهات.
استقر سعر السمك بوري 15جنيها ليتراوح بين 120 إلى 160 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.