استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

- وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 69 إلى 75 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 450 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.

‏‎وثبتت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 80 إلى 135 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.

‏‎ثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 310 جنيهات.

‏‎استقر سعر السمك بوري 15جنيها ليتراوح بين 120 إلى 160 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.