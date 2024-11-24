أكبر هجوم صاروخي لحزب الله يُدخل 4 ملايين إسرائيلي الملاجئ

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة في شمال ووسط إسرائيل إثر إطلاق مئات الصواريخ من جنوب لبنان، وفي حين قصفت طائرات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت نشر حزب الله صورة كتب عليها "بيروت تقابلها تل أبيب".

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات شمال وشرق نتانيا ومحيط الخضيرة للمرة الثالثة اليوم الأحد، في حين أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية سماع دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 11 إسرائيليا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا شرق تل أبيب وكفار بلوم بالجليل الأعلى إثر هجمات صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وصباح اليوم، دوت أصوات انفجارات عنيفة في تل أبيب الكبرى بعد استهدافها بصواريخ من لبنان للمرة الثانية، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرابة 4 ملايين شخص توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

340 صاروخا

وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، فقد رصد الجيش إطلاق 340 صاروخا من لبنان منذ صباح اليوم على مناطق واسعة داخل إسرائيل، وأشارت القناة الـ12 إلى إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وعكا وخليج حيفا والكابري، بالإضافة إلى كريات شمونة ورأس العين والشارون وديشون وبرعام ودوفيف وسعسع ومعليا ومعالوت ترشيحا وشلومي وشاتولا وشوميرا وإيفين مناحم ودالتون والريحانية في الجليل الأعلى وبلدات قرب بحيرة طبريا بالجليل الأسفل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية اندلاع حرائق بمواقع في نهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.

هجمات صاروخية

بدوره، أعلن حزب الله أنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من الطائرات بدون طيار ( درون) هدفا عسكريا في تل أبيب، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف قاعدتي غليلوت وبلماخيم في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية.

وأكد أنه استهدف بسرب مسيّرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كيلومترا عن الحدود، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.

وقال حزب الله إنه هاجم مستوطنات يسود هامعلاه وكفار بلوم وسعسع وميرون حتسور هاغليليت ومعالوت ترشيحا شمالي إسرائيل برشقات صاروخية، كما هاجم بسرب مسيّرات غرفة عمليات مستحدثة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة.

كما قصف الحزب موقع الراهب وقاعدة زفولون للصناعات العسكرية وثكنة دوفيف وقاعدة حيفا البحرية وقاعدة بيريا للدفاع الجوي والصاروخي وقاعدة ميشار مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وأعلن حزب الله أيضا أنه استهدف برشقات صاروخية تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنات المنارة وكريات شمونة وديشون وجعتون والمطلة.