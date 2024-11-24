آثار الحرب الروسية الأوكرانية على مصر 476 مليار جنيه

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن «آثار الحرب الروسية- الأوكرانية على مصر حوالي 476 مليار جنيه، بالإضافة إلى 120 مليارا للقضاء على الإرهاب، و200 مليار جنيه لجائحة كورونا».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»: أن «مصر أمام مشروع وطني بقيادة رئيس وطني شجاع، يواصل البناء رغم ما يحيط بالعالم من أزمات، وما يحيط بنا من أزمات من كل الاتجاهات».

وتابع حديثه: «الناس لازم تعرف هذا الكلام، وتعرف ثمن الأمن والأمان اللي بتعيش فيه، وتستحضر مشاهد الدول المدمرة التي لن تستطيع أن تستعيد عافيها ولو بعد 500 سنة».

وواصل: «الرئيس السيسي قضى على فيروس سي الذي ينهش بنا، وكان كل من يصاب به يعرف أنه مات، ودشن مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة لـ 60 مليون مواطن، بالإضافة إلى نهضة الطرق».

وشدد على أهمية مشروعات البنية التحتية كأساس للتنمية، قائلا: «اللي بيقول أصل بنعمل طرق هو عارف الطرق بتتعمل ليه؟ كل طريق وفقا للفكر الاستراتيجي على يمينه وعلى شماله مشروعات واستصلاح أراضي».

وأكد أن مصر استعادت مكانتها كدولة على المستويين السياسي والدبلوماسي، مقارنة بعام 2013 الذي شهد غياب مفهوم الدولة، متابعا: «لم نكن أمام دولة بمفهوم الدولة دستوريا في 2013 ، السلطة كانت مفقودة، واستطاعت الدولة أن تصبح دولة حقيقية، وباتت رقما مهما في السياسة الخارجية واستردت اليوم مكانتها كدولة».