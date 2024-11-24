رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إن ايران ستقوم بالبدء بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة رداً على الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد قاليباف، في تصريحات اليوم نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية: منهج الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الذي اعتبره أنه سبب في صدور قرار بشأن برنامج إيران النووي السلمي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واتهم قاليباف، الدول الأوروبية وأمريكا باستخدام الأنشطة النووية السلمية لإيران كذريعة لأعمالها غير المشروعة – على حد تعبيره-.

وحذر قاليباف من أن: "استمرار مثل هذه الإجراءات السياسية وغير البناءة سيدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات خارج الوكالة لحماية أمنها القومي، ونأمل أن هذه الوكالة والدول التي تحمي وتدعم استقلال الوكالة ومصداقيتها التقنیة بمعارضتها لصدور القرار الأخير، أن تنهي الحكم القمعي للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".

وعلق رئيس البرلمان الإيراني على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت قائلاً: : "القرار صدر بحق اثنين من أكبر مجرمي الحرب في التاريخ المعاصر" معتبرا أن الحكم هو الحلقة الأولى في سلسلة الإجراءات التي ستحاكم قادة الکیان الصهیونی أمام شعوب العالم على جرائم الإبادة الجماعية والجريمة المستمرة في غزة ولبنان.