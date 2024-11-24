 القوات المسلحة الأردنية: المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة الأردنية: المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل

د ب أ
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 2:39 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 2:39 م

صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الأحد، وضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تسلل شخص قادم من الأراضي السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد.

وأشار المصدر إلى "تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كل الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".


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