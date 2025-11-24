تواصلت حركة إقبال المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة المنوفية خلال الساعات المسائية من اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهدت اللجان في عدد من المراكز تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين قبل غلق الصناديق بالتاسعة مساءً.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنوفية، المتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون رصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت، مع استمرار تواجد رؤساء اللجان والقضاة داخل المقار لاستقبال الناخبين حتى اللحظة الأخيرة.

وشهدت لجان في مدن: "شبين الكوم، قويسنا، منوف، السادات، تلا، وبركة السبع"، حضورًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، خاصة من الموظفين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى مشاركة ملحوظة من كبار السن والنساء.

وأشار محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعة الموقف داخل اللجان وتقديم أي دعم لوجيستي مطلوب، مؤكدًا حرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة لضمان مشاركة انتخابية آمنة ومنظمة.

وأضاف المحافظ، أن اللجان الانتخابية تم تعزيزها بالخدمات الأمنية وإجراءات تنظيم الدخول والخروج لتسهيل حركة الناخبين، مع استمرار أعمال النظافة والإنارة أمام المقار، مؤكدًا أن المنوفية تشهد حالة من الوعي السياسي والحرص على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت غدًا في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الانتخابية، وسط توقعات بزيادة الإقبال مع بداية ساعات الصباح الباكر.