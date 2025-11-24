عقدت وزارة الصحة والسكان اليوم اجتماعًا للجنة الإعداد للبعثة الطبية لموسم حج 1447هـ/2026م، لمتابعة الترتيبات التنظيمية والإجرائية استعدادًا للموسم.

وترأس الاجتماع الدكتور عمرو قنديل والدكتور محمد الطيب، نواب وزير الصحة والسكان، بحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ورئيس البعثة الطبية للحج 2026، إلى جانب رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض توصيات رئيس البعثة الطبية من زيارته الأخيرة للسعودية، والإجراءات التنفيذية المقررة لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

وكشف عبدالغفار أن اللجنة اقترحت إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة مطلع ديسمبر المقبل، لتعزيز الشفافية، خاصة مع وصول عدد المتقدمين إلى 21,653 متقدمًا. كما ناقشت اللجنة توزيع التخصصات الطبية داخل البعثة لتغطية كافة الاحتياجات العلاجية.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على دقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة، للتأكد من قدرتهم الصحية الكاملة لأداء المناسك بسلامة تامة