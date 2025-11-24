الصحة اليمنية: 26 وفاة و1200 إصابة بالحمى الشوكية خلال 11 شهرا

سجلت السلطات الصحية اليمنية، 26 وفاة وأكثر من 1200 إصابة بمرض الحمى الشوكية خلال 11 شهرا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وأفادت إدارة الترصد الوبائي في وزارة الصحة، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم الاثنين، بأن محافظتي لحج وأبين جنوبي اليمن تصدرتا قائمة الوفيات، بواقع ست حالات لكل منهما، وسجلت محافظة تعز (جنوب غرب) أعلى عدد من الإصابات، إذ بلغت 919 حالة بمرض الحمى الشوكية أو ما يسمى التهاب السحايا.

ويعد التهاب السحايا مرض فتاك، بإمكانه أن يودي بحياة الأفراد، وغالبا ما يسفر عن مشكلات خطيرة على المدى الطويل، ولا يزال يشكِّل تحدياً كبيراً أمام الصحة العامة العالمية.

ويأتي مرض التهاب السحايا بينما يعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا كبيرا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات في بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

ويواجه قطاع الصحة، نقصا حادا في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية؛ ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية في وضع بالغ التعقيد، وفقا لتقارير أممية.