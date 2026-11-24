يعيش على كوكب الأرض عدد هائل من المخلوقات الطفيلية التي تتغذى على غيرها، ويرى علماء البيئة أن الطفيليات بدأت أخيرًا تنال ما تستحقه من اهتمام في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي ظل تسارع وتيرة التغيرات التي تشهدها النظم البيئية حالياً، لا يزال العلماء يجهلون إلى حد كبير مصير معظم الطفيليات في العالم، وما إذا كانت أوضاعها تتحسن أو تتدهور أم أنها تظل على حالها بدون تغيير. وتشير التقديرات إلى أن فقدان البيئات الطبيعية الناجم عن تغير المناخ قد يؤدي إلى انقراض ما بين 5% و10% من أنواع الطفيليات بحلول عام 2070. وتقول تشيلسي وود، الباحثة في مجال الطفيليات بجامعة واشنطن في سياتل في تصريحات لموقع Knowable Magazine المتخصص في الأبحاث العلمية: "قد تكون هذه الكائنات قبيحة أو تبعث على للاشمئزاز، لكن ذلك لا يعني أنها لا يحق لها البقاء مثل سائر المخلوقات الأخرى".

وفي عام 2023، كشف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، المسؤول عن إصدار القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، النقاب عن شريحة متخصصة جديدة معنية بالطفيليات، بهدف إدراج مزيد من أنواعها ضمن القائمة الحمراء، ووضع خطط لحمايتها.

ويضع العلم تعريفا دقيقاً للطفيليات باعتبارها كائنات تعيش على جسم عائلها أو داخله، وتعتمد عليه في البقاء على قيد الحياة، لكن حجم الضرر الذي تلحقه تلك المخلوقات بالعائل يختلف من حالة إلى أخرى.

ويقول جيسون ويكستين، المتخصص في طفيليات الطيور بجامعة دريكسل في فيلادلفيا: "ليس صحيحًا أن جميع الطفيليات تضر بمضيفيها في كل الأوقات"، ففي حالات كثيرة، عاشت الطفيليات ومضيفوها سوياً على مدى مراحل تطور طويلة، ما أتاح لهما الوصول إلى شكل من أشكال من التوازن والتعايش، فالبشر على سبيل المثال يعيشون مع الديدان الطفيلية منذ آلاف السنين، حتى صارت هذه الديدان تؤثر على الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي للإنسان بطرق لا تخلو من فوائد، مثل الحد من أمراض المناعة الذاتية والحساسية.

وتقول وود: "لقد تبين أن امتصاص الدماء والتغذي على الفضلات، وكل تلك السلوكيات التي تثير الاشمئزاز في عالم الطفيليات تؤدي وظائف مهمة للغاية داخل النظم البيئية"، وأوضحت: "على سبيل المثال، تستطيع الطفيليات، على غرار الحيوانات المفترسة، المساعدة في ضبط أعداد بعض الكائنات الحية والحد من تكاثرها بشكل مفرط.

وتقول سكايلار هوبكنز، الباحثة في مجال الطفيليات بجامعة كارولينا الشمالية الأمريكية إن فوائد الطفيليات لا تقتصر على البيئة فحسب بل تمتد أيضا لتشمل البشر، وتستشهد بفصيلة من الدبابير الطفيلية التي تحقن بيضها داخل حشرات أخرى، من بينها حشرات ضارة تتغذى على المحاصيل الزراعية.

ففي سبعينيات القرن الماضي، عندما هددت حشرة البق الدقيقي محاصيل "الكاسافا" في المزارع الأفريقية، أسهم إدخال شرانق تلك الدبابير الطفيلية إلى المناطق الزراعية في إنقاذ تلك المحاصيل، وضمان حصول ملايين البشر على احتياجاتهم من الغذاء. ورغم أهمية الطفيليات، لا يزال العلماء يفتقرون إلى المعلومات الكافية لمعرفة مصيرها في ظل التهديدات التي يتعرض لها مضيفيها مع توسع الأنشطة البشرية في مناطق الطبيعة وتغير المناخ. وتقول وود: "لا نملك حتى الآن سوى معرفة ضبابية بشأن أنواع الطفيليات الأكثر عرضة للانقراض".

وتسعى وود إلى إزالة هذا الغموض، حيث استعان فريقها خلال مشروع بحثي بمجموعة من المتاحف العلمية لدراسة 85 نوعًا من الطفيليات عثر عليها في ثمانية أنواع من الأسماك في منطقة "بيوجيت ساوند" بولاية واشنطن خلال الفترة من عام 1880 إلى عام 2019. وكشفت الدراسة عدم وجود تغيير كبير في أعداد الطفيليات التي تحتاج إلى نوع عائل واحد أو اثنين، في حين تراجعت أعداد الطفيليات التي تمر دورة حياتها عبر ثلاثة عوائل أو أكثر بنحو 11 في المئة كل عشر سنوات، بالتزامن مع ارتفاع حرارة سطح البحر. ويرجح الباحثون أن الطفيليات التي تعتمد على أكثر من عائل تكون أكثر عرضة للخطر؛ لأن تراجع أعداد أي من هذه العوائل قد يعطل دورة حياتها بأكملها.

كما وجدت الدراسة التي نشرت نتائجها العام الماضي في الدورية العلمية Annual Review of Animal Biosciences أن تغير المناخ وتراجع التنوع البيولوجي والتلوث تؤثر بشكل مختلف على الطفيليات في مشهد يبدو معقداً أكثر مما يبدو، حيث تتضرر بعض الطفيليات مثل الديدان المسطحة المثقوبة من فصيلة Trematode من التلوث بينما تزدهر بعض الكائنات المجهرية في البيئات الملوثة.

أما الديدان ذات الرأس الشوكي، فلا تتحمل المبيدات الحشرية، لكنها تزدهر في المخلفات السائلة المنبعثة من مصانع لب الورق. ويأمل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في إنقاذ بعض أنواع الطفيليات التي تواجه خطر الانقراض. فرغم أن عدد الطفيليات المدرجة حاليًا على القائمة الحمراء يقل عن عشرة أنواع، تعمل مجموعة تخصصية جديدة على دراسة عدة أنواع مرشحة للانضمام، وتستهدف إدراج 50 نوعًا على الأقل ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بحلول عام 2030.

وأكدت هوبكنز أن بعض الطفيليات، مهما بلغت درجة تعرضها للتهديد، لن تُدرج على القائمة الحمراء ولن تحظى بإجراءات حماية مثل الطفيليات التي تضر بالبشر أو الحيوانات المستأنسة. وسوف يساعد تحديد أنواع الطفيليات المهددة العلماء على فهم العوامل التي تجعلها أكثر عرضة للخطر. وتقول هوبكنز: "نسعى في نهاية المطاف إلى استخلاص نتائج أكبر بشأن ما يحدث للطفيليات بشكل عام".