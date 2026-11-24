شهدت أسواق الدواجن بمدينة كفر الشيخ تراجعا ملحوظا في أسعار الفراخ البيضاء، لتسجل نحو 70 جنيها للكيلو في عدد من محال بيع الدواجن، وسط حالة من الارتياح بين المواطنين، الذين اعتبروا الانخفاض فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية.

ورصدت "الشروق" في جولة ميدانية داخل عدد من أسواق ومحال بيع الدواجن بمدينة كفر الشيخ تراجع الأسعار، وسط اختلافات محدودة من منطقة إلى أخرى، وفقا لتكاليف النقل وهوامش الربح وسياسة التسعير لدى التجار.

وقال عدد من المواطنين إن انخفاض أسعار الفراخ يمثل انفراجة مهمة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خاصة أن الدواجن تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين على المائدة المصرية، مشيرين إلى أن الأسعار المرتفعة خلال الفترة الماضية دفعت بعض الأسر إلى تقليل الكميات المشتراة والبحث عن بدائل أقل تكلفة.

وقالت سوسن حسن، ربة منزل وأحد أهالي مدينة كفر الشيخ، إن وصول سعر كيلو الدواجن إلى 70 جنيها يمثل تراجعا إيجابيا مقارنة بالفترات السابقة، مؤكدة أن المواطن أصبح يبحث عن أي فرصة لتخفيف أعباء المعيشة وتوفير احتياجات أسرته بأسعار مناسبة.

وأضاف خالد حلمي، أحد أهالي كفر الشيخ، أن انخفاض أسعار الدواجن إلى 70 جنيها ينعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة، مطالبا بضرورة استمرار الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة.

في المقابل، أوضح عدد من أصحاب محال بيع الدواجن أن حركة الأسعار تتأثر بتكلفة الأعلاف وأسعار التوريد وحجم المعروض في الأسواق، مؤكدين أن تراجع أسعار البيع يرتبط بظروف العرض والطلب ومدى توافر الدواجن بالمزارع.

وقال محمود حافظ، صاحب محل دواجن بمدينة كفر الشيخ، إن تراجع الأسعار ساهم في تنشيط حركة الشراء نسبيا، موضحا أن انخفاض سعر الكيلو يشجع المواطنين على شراء احتياجاتهم بصورة أكبر بعد فترة من العزوف النسبي بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار محمد حسن، تاجر دواجن، إلى أن استمرار انخفاض الأسعار يتوقف على استقرار تكاليف الإنتاج وتوافر الأعلاف وانتظام دورات التربية، موضحا أن التاجر يتأثر أيضا بتغيرات أسعار التوريد من المزارع.

ويرى متعاملون في سوق الدواجن أن استمرار تراجع الأسعار يتطلب تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، بما يضمن عدم استغلال المواطنين.