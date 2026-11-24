تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انطلاق التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى أبو قير العام، والتي تضم 8 ماكينات غسيل كلوي مخصصة للأطفال، لتقديم خدمات طبية تخصصية لمرضى الكلى من الأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة لهم وفقًا لاحتياجاتهم الصحية والنفسية.



ووفقًا لبيان صادر اليوم، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها وكيل وزارة الصحة للمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والوقوف على انتظام سير العمل بمختلف الأقسام، وكان في استقباله الدكتور حسام مسعد، مدير المستشفى.

وتفقد بلبل أقسام الاستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وآليات التعامل مع المرضى والمترددين، كما تابع بدء استقبال وحدة الغسيل الكلوي للأطفال للحالات المستحقة، باعتبارها إضافة مهمة للخدمات الطبية المتخصصة المقدمة للأطفال بمحافظة الإسكندرية.

وتضم الوحدة 8 ماكينات غسيل كلوي مصممة لتناسب الأطفال، إلى جانب تجهيز الأطقم الطبية والتمريضية وتدريبها على التعامل مع طبيعة هذه الفئة العمرية واحتياجاتها العلاجية، مع الاهتمام بالجانب النفسي وتوفير أجواء مناسبة للأطفال خلال جلسات الغسيل الكلوي ورحلة العلاج.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة لتشغيل الوحدة، مثمنًا التعاون بين مديرية الشئون الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز تكامل الجهود لتطوير الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى وأسرهم.

وشملت الجولة تفقد غرفة الجراحة وجهاز الأشعة المقطعية الذي يعمل بتقنية 160 مقطعًا، لمتابعة الإمكانات الطبية والتشخيصية المتاحة بالمستشفى، والوقوف على مدى الاستفادة منها في تقديم خدمات تشخيصية متطورة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أحمد بحلاق، وكيل المديرية، والدكتورة هالة يوسف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة ريم فاروق، مدير إدارة الكلى.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية استمرار جهودها لتطوير المنشآت الصحية والتوسع في تقديم التخصصات الطبية الدقيقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.