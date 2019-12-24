 رئيس الاتحاد السكندري: لماذا يتم السماح بحضور جماهير الأهلي والزمالك فقط؟ - بوابة الشروق
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رئيس الاتحاد السكندري: لماذا يتم السماح بحضور جماهير الأهلي والزمالك فقط؟

محمود باهي
نشر فى : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 - 12:35 ص

انتقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، آلية حضور الجماهير في النسخة الحالية من الدوري الممتاز، في ظل عدم حضور جماهير الفريق السكندري، على الرغم من حضور عدد من جماهير الأهلي والزمالك –حسب تصريحاته-.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «القاهرة والناس»: «هل الدوري بجمهور أم بدون جمهور؟ هذا الأمر يشعل غضبي، يا أمن مصر ووزارة الداخلية واللجنة الخماسية، لا يجوز أن نواجه الزمالك وأتفاجأ بحضور 5 آلاف متفرج، أين جمهوري؟ وأين العدل؟».

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري: «في مبارياتنا بالإسكندرية لا يتم السماح إلا بحضور 15 فردًا فقط، أين وزير الداخلية؟ ، الأمر زاد عن حده، سؤالي واضح، مباريات الدوري بحضور جماهيري أم لا؟».

وتابع: «لماذا يتم السماح بحضور جماهير الأهلي والزمالك فقط؟ والمصري والإسماعيلي والمصري يلعبون دون جماهيرهم، رغم أنهم لم يثيروا أي مشاكل».

وأتم: «طالبت مسؤولي اتحاد الكرة بالحصول على خطاب للتفاوض مع مسؤولي الجهات الأمنية، وما يحدث غير مقبول، هذا كيل بمكيالين، وطالما الظلم تواجد، لن تعود الكرة المصرية لمستواها».


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