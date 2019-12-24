وزير النفط الكويتي يعلن رسميا توقيع اتفاق عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة

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أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.

وقال الخالد، في تغريدة على موقع "تويتر"، :"أرفع أسمى آيات التهاني لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيدا لجهود الأمير الدائمة والداعمة للتلاحم الخليجي".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ذكرت في نبأ عاجل قبل قليل أن الكويت والسعودية وقعتا اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة "المحايدة" (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

يذكر أن السعودية والكويت أوقفتا إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من خمس سنوات، ما قلص إمدادات النفط العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا.

وتشغّل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تديرها مؤسسة البترول الكويتية، و"شيفرون" نيابة عن السعودية. بينما يدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.

وتكبدت الكويت خسائر كبيرة من جراء إغلاق الحقلين، حيث قدر ديوان المحاسبة في آخر تقرير له تلك الخسائر بما قيمته 19 مليار دولار.