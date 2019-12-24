المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء باستقبال أطفال من مخيمات المهاجرين المكتظة باليونان

حثت المفوضية الأوروبية ألمانيا والدول الأعضاء الأخرى على استقبال أطفال من مخيمات المهاجرين واللاجئين المكتظة في اليونان.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين: "المفوضية قلقة بشأن الوضع الصعب للقُصّر غير المصحوبين بذويهم على الأرض في اليونان، ولا تزال في اتصال عن كثب مع السلطات اليونانية لاسيما فيما يتعلق بالوضع في الجزر المكتظة بشدة والوضع الصعب للغاية في النقاط الساخنة".

وأضاف: "لقد دعت المفوضية مرارا الدول الأعضاء إلى مواصلة إعادة نقل (الأطفال) خاصة ما يتعلق بأكثر من خمسة آلاف من القصر غير المصحوبين، من اليونان على أساس طوعي بتمويل من المفوضية".

وتابع: "إن المبادرة السياسية التي تم إطلاقها من أجل هذه الغاية من جانب اليونان في أكتوبر ، وتدعمها المفوضية، لاتزال حتى الآن تلقى استجابة محدودة من جانب الدول الأعضاء".

وكانت اليونان قد ناشدت أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقاسم عبء حماية هؤلاء الأطفال، لكنها تقول إن دولة واحدة فقط استجابت لهذه الدعوة حتى الآن.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم من اليونان إلى دولهم وتسهيل لم شملهم بأسرهم.

وحسب أرقام الاتحاد الأوروبي ، تم تسجيل 1922 من القُصّر غير المصحوبين بذويهم في جزر "النقاط الساخنة" في ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس حتى 20 ديسمبر.

ويوجد في اليونان ككل نحو خمسة آلاف و276 قاصرا غير مصحوبين بذويهم حتى نهاية نوفمبر.